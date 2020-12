Persone, Pianeta e Prosperità sono i tre pilastri che sostengono il programma di lavoro dell'Italia che, lo scorso 1° dicembre, ha assunto la presidenza del G20, il forum internazionale dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi più industrializzati al mondo ai quali si aggiunge l'Unione europea.

Sviluppare un mondo più sicuro e sostenibile sembra essere l'obiettivo primario che si svilupperà all'ombra di un'America la cui transizione, con il passaggio dalla presidenza Trump a quella Biden, sarà importante per le cosiddette democrazie liberali, in particolare modo per quelle europee, e, questo, consentirà, altresì, di sostenere la ripresa economica e affrontare le nuove disuguaglianze sociali alimentate dal Covid 19.

Una sfida europea che segue un parallelismo con gli annunci fatti nel corso della campagna elettorale delle Presidenziali 2020 negli Stati Uniti d'America, momento in cui i riflettori sono stati accesi sulla transizione energetica per combattere i cambiamenti climatici, nonché sulle immense opportunità offerte dalla digitalizzazione.

Ma il G20 targato Italia, che avrà il momento cruciale nel vertice a Roma in programma il 30 e 31 ottobre 2021, ha anche l'obiettivo di promuovere l'empowerment femminile, e, anche in questo caso, c'è una grande similitudine con l'America dell'era Biden che vede, oltre alla vice presidente Kamala Harris, altre sette donne nei ruoli chiave della comunicazione della White House.

Un fatto da non trascurare per gli osservatori politici che ricordano il rapporto tra tycoon, donne e impeachment, e che definiscono la presidenza di Donald Trump come periodo complicato per l'Europa, quattro anni in cui l'Europa è stata trattata come un'avversaria commerciale e ha vissuto una nuova primavera politica con il timore delle sanzioni statunitensi, ma, nello stesso tempo, ha mostrato i muscoli invocando il diritto internazionale a tutela degli accordi multilaterali.

Chi pensa che Biden abbia la bacchetta magica per risolvere i problemi con l'Europa e la Cina sbaglia, come sbaglia chi pensa che Trump, o meglio il trumpismo, sia finito. In questo scenario l'Italia rischia molto nella partita che vede contrapposti Stati Uniti e Cina, in quanto il Belpaese, avendo ottimi rapporti commerciali con lo Stato dell'Asia orientale, si troverà a un bivio quando l'Europa nella battaglia tra Washington e Pechino sarà spinta sulle posizioni statunitensi. Per l'Italia, ma anche per altri Paesi europei che hanno solidi rapporti economici con la Cina, sarà difficile prendere le distanze da un alleato, indifferentemente che si chiami Joe Biden o Donald Trump.

E si tratta di un imbarazzo diplomatico che non potrà non essere nell'agenda del mandato italiano alla guida della presidenza del G20. L'Italia ha, quindi, una grande opportunità, e cioè quella di gettare il seme di un'autonomia europea, si potrebbe definire un'autonomia strategica, che nel rispetto del solido legame con il Paese a stelle e strisce determinerà un equilibrio nei rapporti multilaterali soprattutto, oggi, quando l'Europa e gli Stati Uniti hanno un comune obiettivo che si declina con lotta alla pandemia e rilancio dell'economia, un obiettivo che dovrà favorire il disgelo dei rapporti su cui costruire una nuova partnership. L'Italia è, dunque, chiamata a una nuova sfida che non è solo quella di presiedere il G20, ma anche di gestire il cambiamento in cui, però, la parola d'ordine dell'America è protezionismo.

