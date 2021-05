Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LAVORATORI DELLA SANITÀVENEZIA Ultimissima chiamata. Il prossimo fine settimana l'Ulss 3 Serenissima aprirà gli ultimi posti per la vaccinazione del personale sanitario che ancora non si è vaccinato, ma decidesse di farlo.PROFILASSI OBBLIGATORIAPer questa categoria, com'è noto, la profilassi è divenuta obbligatoria come condizione per esercitare la professione, e chi rifiuta senza giustificato motivo è passibile di sanzione che va dal...