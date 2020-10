ARTE

Individui, palazzi, spazi vuoti accostati a volumi pieni: sono le mappe urbane che disegnano i nostri giorni svuotati durante la chiusura forzata, ricolmi di eccessi e di sprechi, di cui la plastica è la metafora primaria. La plastica diventa non solo linguaggio condiviso, ma anche il tema centrale della mostra dal titolo È per sempre, curata e realizzata dagli artisti friulani Mara Fabbro e Alberto Pasqual, nell'Antico Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento, che gode del patrocinio del Comune di San Vito (con il supporto degli sponsor Raiffeisen, Credem, Assilab), la prima di due mostre realizzate dagli artisti (la seconda sarà in programma a maggio a Pordenone).

Ad accogliere il visitatore al piano terra sarà una imponente installazione, La fine del pesce, ovvero un labirinto (a misura di sicurezza anti-Covid per evitare il contatto tra oggetti e visitatori) ricavato tra un mare di borse di plastica. Lo spettatore viene coinvolto in una traversata immersiva che rievoca la sensazione di soffocamento e di boccheggiamento. «Desideriamo testimoniare che siamo ancora lontani da una reale consapevolezza degli effetti nocivi delle materie plastiche abbandonate nell'ambiente dall'uomo, sensibilizzando il visitatore sulle problematiche dello smaltimento e sull'inquinamento dei mari» spiegano i due artisti. La seconda installazione Trasparenze mette in scena lo spaesamento e la spersonalizzazione dell'uomo e delle città, si accostano le mappe urbane Membrane di Mara Fabbro alle strutture verticali totemiche Presenze/assenze di Alberto Pasqual.

Al primo e al secondo sono proposte due personali degli artisti: al primo piano Mara Fabbro, artista avianese che utilizza tasselli materici di base quadrata, pixel che accostati l'uno all'altro raffigurano geografie reali. Se per Fabbro è l'acqua l'elemento per manipolare la materia, per Alberto Pasqual questo è il fuoco. L'artista di Sacile si di cui saranno proposte una ventina di opere che ripropongono il tema dello squarcio e dello svuotamento dell'individuo.

PORDENONE

A questa prima mostra a San Vito farà da contrappunto a maggio a Pordenone (ex Tipografia Savio) l'esposizione È vuoto, opera collettiva che vede al lavoro i due artisti con il contributo di una comunità ampia la cui progettazione è nata durante il lockdown. Completa le due mostre il catalogo con testi e saggi critici di Alessandra Santin, Giada Centazzo, Lorenza Gava, Mariateresa Setaro Chaniac.

La mostra, visitabile nei fine settimana fino al 25 ottobre (sabati e domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19).

V.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA