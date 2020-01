FUMETTO

La storia del Giusto delle Nazioni Giorgio Perlasca diventa un fumetto. In occasione della Giornata della Memoria esce per BeccoGiallo, casa editrice veneta specializzata in fumetti di impegno civile e graphic journalism, Perlasca (160 pagine, 18 euro), realizzato da Matteo Mastragostino ai testi; Armando Miron Polacco per i disegni, con la prefazione di Franco Perlasca. «Quella di Giorgio Perlasca è una storia che insegna e dimostra molto; tutti noi, se vogliamo, qualcosa possiamo fare per opporci al male, se abbiamo la voglia e il coraggio di non girarci dall'altra parte per non vedere quello che succede. E, per tali motivi, è una storia che deve continuare a essere raccontata» scrive proprio il figlio Franco, a nome anche della Fondazione Perlasca, introducendo il libro. E da questo è partito Mastragostino: «Rispetto al mio precedente lavoro su Primo Levi dove ho inserito una storia di fiction - racconta - In questo caso la documentazione è stata rigorosa, grazie alla Fondazione, in particolare a Luciana e Franco, che sta facendo un lavoro fondamentale per portare avanti la memoria di questo uomo straordinario, ma che rischia troppo spesso di finire nell'oblio».

UOMO DIMENTICATO

Approfondendo la vita di Giorgio Perlasca quale aspetto della sua vicenda l'ha colpita di più? «Come ha scritto Dalbert Hallenstein nel libro Giorgio Perlasca, un italiano scomodo, lui è un uomo che nessuno vuole ricordare. Una persona che ha vissuto per quarant'anni in silenzio, ma senza farsene un cruccio, una persona concreta che è tornato a casa e ha pensare alla sua famiglia. Per lui mi piace la definizione di hombre vertical. Oggi siamo di fronte al recupero di figure controverse, una persona tutta d'un pezzo, come Perlasca, che ha salvato migliaia di persone con umiltà, senza nessun tornaconto, rischia di essere praticamente dimenticato. Per me questo è inconcepibile». Nonostante i libri e la fiction Rai dedicata a Perlasca, la sua storia non è sempre conosciuta soprattutto ai più giovani. «Il fumetto è un cuneo, un modo per fare breccia. Il complimento più bello che ho ricevuto per Primo Levi è di chi mi diceva che gli era venuta voglia di rileggere Se questo è un uomo. Con Perlasca mi piacerebbe riuscire a fare arrivare ai giovani il suo messaggio nelle scuole». Insomma, una storia da rivalorizzare? «Un messaggio duro, non facile da accettare. Lui semplicemente ha visto l'ingiustizia e a lui non stava bene, quindi ha agito. Ognuno può fare la differenza, se ha il cuore, il coraggio, lo spirito per fare la cosa giusta al momento giusto, senza pensare al tornaconto personale. Questo ci costringe a pensare, non possiamo semplicemente girarci dall'altra parte, come accade troppo spesso».

