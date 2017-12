Perlasca un eroe silenzioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PALCOSCENICOUn padovano scomodo nel suo eroismo, perché ha saltato gli steccati ideologici con un coraggio ai limiti dell'incoscienza. Appare così, nella sua semplicità da fascista convinto e Giusto delle Nazioni, il personaggio di Giorgio Perlasca che Alessandro Albertin racconta nello spettacolo Perlasca. Il coraggio di dire No, che arriva a Padova per la centesima data non su invito di un teatro cittadino, ma con due repliche autoprodotte per le scuole e una serale ll'11 gennaio alle 20.45 nel Teatro del Collegio don Mazza (ingresso a...