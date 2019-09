CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Perché il ritorno dalle vacanze è per molti così difficile? Perché si sentono fuori fase? E perché altri rientrano tonici, pieni di energia e voglia di fare, sorridenti e di ottimo umore? Che cosa li differenzia, a parte l'avere un lavoro più o meno soddisfacente, una famiglia più o meno in armonia, un po' di serenità economica?Il segreto sta (anche) nei bioritmi. Tutti sogniamo l'estate e le vacanze. Per toglierci la ruggine dell'inverno, la stanchezza del lavoro, le fatiche e lo stress per tenere sotto controllo tutti i fronti...