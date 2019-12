CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Perché i piccoli di ogni specie giocano? Primo, il gioco attivo serve ad allenare le capacità fisiche e mentali per sopravvivere; aiuta ogni animale a esplorare la propria reattività, velocità, creatività, con un percorso di progressiva autonomia rispetto all'adulto e di consapevolezza che aumenta con la complessità del cervello. L'evoluzione, dei mammiferi in particolare, ha privilegiato il gioco perché è l'allenamento migliore per imparare a vivere. Secondo, il gioco serve per interagire in modo efficace con l'ambiente, inteso...