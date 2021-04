Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNIVERSARIOCi vuole tanta passione, e forse un pizzico di sana follia, per prendere in mano, di questi tempi, una vetreria. Non una vetreria a caso, ma un pezzo da novanta come Venini, marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di bellezza, colore, qualità, unicità, artigianalità. Azienda che in piena pandemia, nel 2021, festeggia i suoi primi 100 anni insieme a Venezia, che di anni invece ne compie 1600. Due compleanni che...