Per un 2020 goloso 20 consigli d'autore

VIAGGIO GASTRONOMICO

Presentata prima di Natale, la guida dei ristoranti Identità Golose (online, gratuita su www.identitagolose.it), conferma la sua vocazione, che è quella di premiare le cucine più giovani e innovative. Una guida che non dà voti, ma esserci è già una promozione. Altra differenza rispetto alle altre guide: un'ampia sezione dedicata all'estero, preziosa per i viaggiatori golosi: oltre 50 in tutto il mondo i paesi monitorati. Ma nella guida 2020 (con 10 new entry venete e 3 friulane), come ogni anno sono particolarmente utili i suggerimenti di cuochi e pizzaioli che segnalano ai lettori un luogo (trattoria o ristorante, pasticceria o macelleria o azienda agricola) dove andare a cena o a pranzo, fare la spesa o la colazione del mattino, appuntarsi per un 2020 all'insegna del gusto e della qualità, garantita dalle grandi firme della ristorazione veneta e friulana.

ECCO I SUGGERIMENTI

Magari per bere un buon bicchiere, come nel caso di Denis Lovatel, della pizzeria da Ezio di Alano di Piave (Bl), che a questo proposito - suggerisce l'enoteca Kellerei, a Bigolino (Tv), per la varietà e particolarità della carta dei vini. Da Calalzo, Livio Mancini (pizzeria El Gringo), svela un indirizzo dove fare la spesa con prodotti locali, puliti, autentici e genuini: l'azienda agricola De La Tela a Vodo di Cadore (3477551572). Se avete solo voglia di uno snack sulla strada della montagna eccovi Snack al Chèck a Tai di Cadore (Bl); con «gustosi panini sino a notte fonda» parola di Francesco Paonessa, chef dello stellato Capriolo di Vodo di Cadore (043532218). L'aperitivo preferito di Graziano Prest (ristorante Tivoli, Cortina d'Ampezzo), è all'enoteca Baita Fraina, in Largo delle Poste (0436862218). Invece, Aurelio Da Riz (ristorante da Aurelio al Passo Giau), adora la pasticceria Ghedina, frazione Grava di Sotto a Cortina, piccola ma golosissima (0436860400).

Nel Padovano, tutta da scoprire la Trattoria ai Vivai (347/3930868) a Saonara (Pd): «Appaga la vista con l'allestimento e il palato con la tradizione, specialmente carne di cavallo» dice Alessio Boldrin, del Bacaro di Fossò (Ve). Il luogo del cuore di Massimiliano Alajmo (tre stelle Michelin a Le Calandre di Rubano, Padova) è la mitica Folperia di piazza della Frutta a Padova: «Materie prime di qualità e street food prima che andasse di moda», spiega Max. Restando nella galassia Alajmo, ma a Venezia, Silvio Giavedoni, chef del Quadri e di Amo, svela la preferenza per la trattoria da Bepi, ai Santi Apostoli, tradizione con materia prima e cotture ottime (0415285031) e per Local, in Salizzada dei Greci a Castello, per «la nuova cucina veneziana di Matteo Tagliapietra» (0412411128). Il quale Matteo, invece, spedisce tutti all'Osteria alla Rampa («tipico bar di Castello, frequentato da veneziani, dove sembra che il tempo si sia fermato»). Anice Stellato (041/720744), in Fondamenta de la Sensa («per il sapiente uso della materia prima») è il preferito di Donato Ascani, due stelle Michelin al Glam a San Stae. È invece uno dei migliori bacari veneziani - All'Arco, a San Polo, a pochi passi dal Tribunale a Rialto (041/5205666) per la «Proposta di snack di altissimo livello, ricette tradizionali e geniali reinterpretazioni», il consiglio dei fratelli Spezza, titolari di Estro a San Pantalon. Palazzina Grassi, l'hotel veneziano disegnato da Philippe Starck, la suggerisce invece Gigi Pennello, patron del Caffè Concerto a Mestre (Ve): voto interessato visto che lo stesso Pennello cura anche la ristorazione del lussuoso albergo.

Una trattoria sulle colline del Prosecco, Dai Mazzeri, a Follina (Tv), è l'indirizzo preferito di Alessandro Breda, del Gellius di Oderzo (Tv), «per i piatti della tradizione e ingredienti superlativi» (0438971255). A Francesco Brutto, stellato a Treviso con Undicesino Vineria e a Venezia con Venissa (qui in collaborazione con Chiara Pavan) piace molto Ca' Donadel, a Campocroce (Tv): «azienda a filiera corta, non utilizza conservanti e sperimenta parecchio» (3318663646).

Da segnare in agenda lo dice Andrea Stella, della trattoria Dalla Libera di Sernaglia della Battaglia anche Città di Venezia a Conegliano (043823186), mentre se vi capita di passare per Bibione non perdete la pasticceria Tiramisù (0431/439853), indicata dai fraelli Manias, de Al Cjasal di San Giorgio al Tagliamento (Ve). Andrea Valentinetti (Radici, e siamo tornati a Padova) consiglia Scudellaro, a Candiana: Faraone e polli allevati a latte e miele (0495349944). Silvia Moro (ristorante Aldo Moro) sponsorizza un prodotto del suo territorio: il prosciutto Veneto Berico-Euganeo Dop del prosciuttificio Daniolo di Montagnana (042981512). E, sempre a Padova, gran finale con Tolin, Macelleria con Cucina, a Lozzo Atestino (042994144): vi manda Alberto Morello, della pizzeria Gigi Pipa di Este.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

