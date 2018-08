CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per tutto il novecento il Pubblico aveva un ruolo importante nell'economia del nostro Paese. Dalle infrastrutture ai servizi pubblici per finire alla banche, erano in mano pubblica. Quindi un sistema misto, pubblico e privato, che è stato a fondamento dello sviluppo economico del Paese. Con la crisi del 1929 molte grandi industrie, nate spesso da investimenti stranieri, caddero in mano dello Stato che creò l'Iri per governarle, attuando così un colpo geniale istituendo un ente pubblico economico che deteneva società per azioni, quindi...