Per tutti i vertici i reati contestati sono, a vario titolo, false comunicazioni sociali, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Notizia che ci ricorda quanto è successo qualche anno fa alle nostre banche, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, oramai cancellate. Questa volta coinvolti sono i componenti del vertice della Banca Popolare di Bari. Una banca da sempre chiacchierata per un'evidente anomalia. Era una banca cooperativa governata da una famiglia, la famiglia Jacobini. Nasce negli anni Sessanta su iniziativa del capostipite Luigi e di altri 76 soci. Vent'anni dopo Luigi Jacobini riesce ad imporre in una banca popolare (dove vige il voto capitario, una testa, un voto) il passaggio ereditario al figlio Marco. Da qui in poi nasce uno sviluppo travolgente: dalle 15 filiali che eredita si arriva alle 350 di oggi distribuite in tredici regioni. Si attua una decisa politica di espansione con tante acquisizioni di altre banche principalmente meridionali tanto da diventare uno dei più importanti gruppi del Sud. Stando agli accertamenti derivanti dall'inchiesta giudiziaria in corso, Marco Jacobini governava la Banca con lo sguardo; un potere assoluto esercitato assieme ai figli, posti in posizione di vertice senza alcuna esperienza precedente per non parlare di altri famigliari in posti chiave. Un potere che è servito a celare il dissesto finanziario dell'istituto attraverso la manipolazione dei bilanci dal 2015 al 2018. Rispetto alle nostre due banche cadute in default la Popolare di Bari ha potuto avvalersi indirettamente, in questi ultimi anni, di alcuni vantaggi di sistema. Per le sue dimensioni non rientrava nell'elenco delle 16 banche soggette alla vigilanza BCE che hanno dovuto quotarsi. Nemmeno con il contestato decreto di riforma delle popolari del governo Renzi - che imponeva la quotazione entro 18 mesi per quelle con un attivo superiore agli 8 miliardi - la Popolare di Bari riuscì a non quotarsi sfruttando i ricorsi che erano stati presentati al decreto e che allungarono i tempi. La banca è una realtà molto delicata dove l'onestà delle persone, dal vertice agli addetti agli sportelli, e la correttezza nei comportamenti sono fondamentali per il buon funzionamento dell'istituzione. Anche a Bari era nato e si era sviluppato un sistema clientelare, con gli amici degli amici, dove il credito era il risultato di questo andazzo e non di una sana valutazione delle garanzie e delle prospettive di rientro da parte dell'affidato. Giocava il perverso legame con la politica e con i potentati locali, oltre che una vicinanza patologica con il mondo imprenditoriale. Non mancava un'attenzione particolare all'ambiente con donazioni, interventi di aiuto al territorio alimentando in tal modo il consenso popolare. Il precipitare della crisi coincide con l'acquisizione della Tercas. Doveva essere un modo per acquisire un credito nei confronti di Bankitalia, si rilevò invece un boccone difficile da digerire. Quanto alla vigilanza siamo alle solite, pur rilevando nelle ispezioni la grave situazione e il palese conflitto di interessi, non ha mai esercitato i poteri di removing attribuiti dalla legge allo stesso supremo organo di vigilanza. Alla fin fine per la Popolare di Bari, a differenza di quanto è successo alle venete, vi è un piano di salvataggio per arrivare ad una nuova banca pubblica di investimenti per il Sud, che dovrà superare molte tappe, la prima delle quali è stabilire l'effettivo fabbisogno di capitale... tuttora incerto.

