CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per tutti i sanci-panzo, per tutti gli aquilanti e i ronzinanti, per i brancaleoni, per gli astolfi, e gli ippogriffi, per i rolandi e i paladini e per i pupari-mimmicuticchi. Per i Pipi-baudi e per gli achilli-odissei , per penelopi, cassandre e troianitutti, per i ciccio-franchi, per le gradische di fellini, per i boccacci e per i bertoldi, bertoldini e cacasenni. E per i ghilgameshi, i bladeranner con hannibal e pris; per gli jenaplinsky, le linee d'ombra e i labirinti dello jorge louis borges. Per questo libro che leggerlo è già impresa...