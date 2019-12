Per non morire di mafia, l'opera di Pietro Grasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROImpegnato da trent'anni nella lotta alla criminalità organizzata e convinto che per contrastarla sia necessario avere la percezione esatta della sua pericolosità, Pietro Grasso ex magistrato ed ex presidente del Senato arriva in teatro con la sua testimonianza umana dal titolo Per non morire di mafia. La versione scenica curata da Nicola Fano con l'adattamento drammaturgico di Margherita Rubino non è un semplice spettacolo, ma un ritratto che Sebastiano Lo Monaco solo in scena - trasforma in una discesa nel pensiero lucido di un...