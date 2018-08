«Per noi disabili è quasi impossibile salire sui nuovi mezzi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE Prima, quand'erano solo automatiche, spesso e volentieri non funzionavano. E adesso, che nei nuovi 60 bus acquistati da Actv le hanno fatte mettere meccaniche, un buon numero di conducenti si rifiuterebbe di azionarle. Risultato: le pedane restano chiuse e i disabili in carrozzina restano a terra. E se da oggi Actv ha diramato una istruzione operativa per evitare il ripetersi di episodi simili, sullo sfondo ci sarebbe un braccio di ferro tra sindacati e azienda per cercare di monetizzare quella che, in altre città, è una cosa...