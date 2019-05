Per Mahmood inizia la grande sfida dell'Eurosong in Israele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Atteso da un anno, l'Eurovision Song Contest 2019 formato Israele è partito ieri pomeriggio a Tel Aviv.Non c'è praticamente luogo in città dove non campeggi il cartellone ufficiale del festival con l'insegna Osa sognare e l'elenco delle decine di manifestazioni previste da oggi fino alla finale di sabato prossimo, 18 maggio, con Madonna ospite d'onore. 41 i paesi in gara (unica non europea, l'Australia) per il podio più alto in un paese, Israele, che ha vinto già 4 volte e che, grazie all'affermazione di Netta Barzilai con Toy' nella...