È arrivato da qualche settimana ed è già pronto per nuove sfide. Giorgio Ferrara è stato scelto per dirigere una portaerei come quella del Teatro Stabile del Veneto, da far solcare nel mondo del teatro; in dialogo con i maggiori enti internazionali, e cucire una rete metropolitana tra Venezia (Goldoni), Padova (Verdi) e Treviso (Del Monaco) e poi Verona e a Rovigo. Ferrara, regista di prim'ordine, marito dell'attrice Adriana Asti,...