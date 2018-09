CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per la prima volta nella storia di questa tormentata Repubblica un partito politico guadagna consensi in maniera costante e imponente dalla successione di avvenimenti tragici, drammatici o comunque inquietanti. Perché se Silvio Berlusconi è stato un maestro nel saper scrutare il non detto della maggioranza silenziosa, Matteo Salvini lo è nell'auscultare i gorgoglii che arrivano dalla pancia profonda della gente. Il 30 gennaio scorso, quando a Macerata lo spacciatore nigeriano Innocent Osegale uccise e fece a pezzi la diciottenne romana...