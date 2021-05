Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per la prima volta, dopo molti anni, Luca Zaia, nelle preferenze dei veneti di fronte ai leader nazionali, non è solo. È questa la principale novità che emerge dal sondaggio di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Certo, è sempre primo. Con l'85% di giudizi positivi (superiori a 6) dei cittadini veneti intervistati. Quasi l'unanimità, come avviene da tempo. Un consenso confermato alle elezioni regionali, nel settembre...