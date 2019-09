Per il Ponte Molin soluzione a tempo in vista Marathon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCESSIBILITÀVENEZIA Una passerella in metallo poggiata direttamente sulle putrelle che oggi sostengono il malconcio ponte Molin. Ecco la soluzione, studiata in tutta fretta dai tenici del Porto, per risolvere il problema di questo ponte strategico, chiuso ormai da luglio, perché a rischio crollo. Proprio di qui, tra poco più di un mese, dovranno passare gli atleti della Venicemarathon. E questo spiega l'urgenza con cui l'Autorità di sistema portuale ha dovuto elaborare un progetto di accessibilità alternativo che domani approderà in...