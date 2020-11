Il Centro Studi Srm del Gruppo Intesa Sanpaolo, diretto da Massimo Deandreis, in un convegno a Napoli ha illustrato i dati e le analisi sugli impatti dell'emergenza sanitaria sul trasporto marittimo, gli scenari globali e le rotte strategiche, i modelli portuali del futuro e i fenomeni che stanno caratterizzando il Mediterraneo, indicando due obiettivi strategici per il rilancio: l'intermodalità e la sostenibilità. Parole cardine anche per il Nordest, su cui il rapporto fornisce importanti indicatori riferiti al 2019 e calcolati a partire dai dati Istat.

Il commercio estero marittimo vale 27.227 milioni di euro per l'import e 37.827 per l'export, per un valore complessivo di 65.054. Nell'ambito territoriale nordestino l'Emilia Romagna è in testa, davanti al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige e ne calcola rispettivamente 29.753 e 25.593. Nel Nordest la quota percentuale di import è al 37,1%, dell'export al 32,2%, della sommatoria dei due al 34,1%. Per il Veneto l'import è al 35%, l'export del 27,5%, il totale del 30,8%.

Guardando ai principali partner commerciali nel contesto marittimo del Nordest, per quanto riguarda i fornitori (cioè l'import) in testa c'è l'Asia orientale con 10.331 milioni (37,9%), quindi i Paesi europei non Ue con 4.236 (15,6%) e la Ue a 27 post Brexit a 2.896 (10,6%). Circa invece i clienti (export), l'America settentrionale calcola 12.234 milioni (32,3%), l'Asia orientale 8.054 (21,3%), il Medio oriente 4.073 (10,8%). Analizzando le principali merci importate ed esportate via marittima dal Nordest, nel 2019, l'import vede in testa la metallurgia con 5.007 milioni (18,4%), il tessile e l'abbigliamento con 4.648 (17,1%), la meccanica con 4.292 (15,8%); l'export, la meccanica con 15.894 milioni (42%), poi i mezzi di trasporto con 5.213 milioni (13,8%) e l'agroindustria con 4.718 (12,5%).

Focalizzando il dato sul Veneto, l'import vede in testa il tessile e l'abbigliamento per 3.176 milioni (25%), la meccanica con 1.753 (13,8%), i mezzi di trasporto con 1.432 (11,3%); nell'export primeggia la meccanica con 5.663 (43,9%), seguita dall'agroindustria con 1.458 (11,3%) e dalla metallurgia con 1.194 (9,3%).

Spostandosi in Friuli Venezia Giulia, nell'import i principali fornitori sono i Paesi europei non Ue con 989 milioni (34,8&), l'Asia orientale con 697 (24,6%), il Medio oriente con 250 (8,8%); per i clienti, l'America settentrionale con 1.768 (40,9%), l'Asia orientale con 773 (17,9%), il Medio oriente con 330 (7,6%). Circa le merci importate, prevale sempre la metallurgia con 1.582 milioni (55,7%), davanti alla meccanica con 391 milioni (13,8%) e l'agroindustria con 171 (6%); per le esportate, la meccanica con 1.727 (40%), i mezzi di trasporto con 994 milioni (23%) e il metallurgico con 613 milioni (14,2%).

