Per il mondo intero la data di domani rievoca lo sbarco in Normandia e l'inizio della liberazione dell'Europa dal nazismo. Per noi italiani, benché uniti nel riverente ricordo dei caduti sulle spiagge di Omaha e dintorni, dovrebbe esser quella della morte del principale artefice dell'Unità del Paese. Camillo Benso, conte di Cavour, morì infatti esattamente 160 anni fa, il 6 giugno 1861.L'EDUCAZIONEEra nato il 10 agosto 1810 a Torino da una...