Per il M5S in caduta verticale di consensi a beneficio dell'alleato leghista, come confermato da tutti gli appuntamenti elettorali degli ultimi mesi svoltosi soprattutto in quel Sud che ne aveva segnato il trionfo, la vicenda mediatico-giudiziaria che ha coinvolto il sottosegretario Siri ha rappresentato un inatteso regalo propagandistico (a meno di non maliziare sulla giustizia ad orologeria).Gli ingredienti di questo controverso caso sono quelli che hanno fatto la fortuna del grillismo sin dalle origini: l'affarismo criminale che si insinua...