Per i tedeschi la data del 16 dicembre rappresenta principalmente la nascita di Beethoven; per gli americani, anche i più melomani, è invece l'anniversario di una delle loro battaglie più significative. Quel giorno di settantacinque anni fa, infatti, Hitler scatenò contro di loro la sua ultima offensiva. La lotta fu aspra, e le perdite numerose. Ma la vittoria finale aprì degli Alleati la via della Germania.Alla fine dell'autunno del 1944 gli angloamericani erano quasi arrivati al Reno, e i loro eserciti erano distribuiti dall'Olanda alla...