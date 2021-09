Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per i lettori di quotidiani, e per chi comunque intenda seguire le vicende del mondo, oggi è una data storica. Il 18 settembre di 170 anni fa nasceva infatti il New York Times, da allora simbolo della stampa libera, completa e corretta. Non fu, e non è, il giornale più diffuso degli Usa, ma è quello considerato più autorevole, non foss'altro per i 132 premi Pulitzer ottenuti dai suoi reporter. Il suo esordio enunciava un programma di...