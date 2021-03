GLI EVENTI

Tre visite guidate, il 20 marzo (online), il 17 aprile e il 15 maggio alle 16 per scoprire, la storia di Paolina Borghese di Antonio Canova con la direttrice del Museo Canova, Moira Mascotto, che illustrerà il percorso creativo compiuto dallo scultore, dalle origini sino al recente restauro dopo il danneggiamento dello scorso luglio (che sarà approfondito con Giordano Passarella il 17 aprile). Quando il museo riaprirà, per chi acquista il biglietto d'ingresso le visite guidate si terranno ogni venerdì alle 17, il sabato e la domenica. Non mancheranno anche le proposte anche per bambini, in collaborazione con il fumettista Valentino Villanova: sarà la rilegatura di un taccuino con racchiusi i fumetti che illustrano la storia di Paolina e il danneggiamento dell'opera. «L'intento - dice il museo - è di educare anche il pubblico più giovane a un senso civico di responsabilità nei confronti del patrimonio artistico del quale tutti ci dobbiamo sentire custodi». Non mancheranno la visite guidate per le famiglie, che arrivano con i bambini: attraverso gli ambienti della Casa natale di Antonio Canova si faranno conoscere i materiali che lo scultore usava fino a raccontare i miti e le leggende che popolano il museo (ogni primo sabato del mese e ogni domenica pomeriggio (in caso di chiusur si terranno online su www.museocanova.it/events).

Ogni mercoledì, infine, in diretta dalla pagina Facebook del Museo Gypsotheca Antonio Canova, verrà proposto un ciclo di dirette gratuite con i saggisti del catalogo della mostra: il 24 marzo alle 18 con la direttrice Mascotto, il 31 marzo con Francesco Leone (Dall'idea al marmo), il 7 aprile con Giancarlo Cunial (Nata nel giorno di Venere), l'8 aprile alle 17 con Debora Tosato e Giordano Passarella (Riflessioni conservative). Durante il periodo della mostra, infine, si organizzeranno delle giornate di lavoro che avranno come tema il restauro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA