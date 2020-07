CONCORDIA SAGITTARIA

A 101 anni continua a scrivere poesie. È nata in Brasile nel 1919 ma a 6 mesi è rientrata in Italia con la mamma e i 3 fratelli: a Concordia Sagittaria è festa per i 101 anni di Teresa Zulian. Aveva solo 12 anni quando ha iniziato a lavorare in filanda. Nel 1939 si sposò con Sante Cusan, costretto a partire per il 2. Conflitto mondiale. Molto devota, invocò l'aiuto del Signore affinchè il suo sposo tornasse dalla guerra sano e salvo e questo avviene. Dal loro amore sono nati 6 figli: Dina, Rita, Guido, Daniele, Pierino e Marco. Ma nel 1974 Daniele parte per il servizio militare, corpo dei paracadutisti, e purtroppo durante un lancio perde tragicamente la vita. Viene insignito di Medaglia al Valore e la famiglia Cusan la dona alla sezione Paracadutisti Folgore di Portogruaro, che ne prende il nome. Teresa seppur distrutta dal dolore, contribuisce, grazie all'aiuto del missionario padre Pighin, alla costruzione di una casa di accoglienza per bambini di strada in Brasile, intitolata proprio a Daniele. Inoltre sostiene l'opera missionaria di padre Pinos in Bangladesh per aiutare i bambini bisognosi. Nella sua lunga vita Teresa si scopre poetessa scrivendo versi dedicate alla Madonna e ad altre figure riscuotendo successo. Dopo una vita assieme nel 2000 muore Sante, grande uomo e marito premuroso. Nonna Teresa ha dedicato la sua vita alla famiglia, ai più bisognosi e alla fede. Per i suoi 101 anni sarà circondata dall'affetto dei suoi cari (figli, genero, nuore, nipoti e pronipoti) con messa nella sua abitazione officiata da mons. Natale. Come ogni compleanno non può mancare il regalo: le sarà donata una raccolta delle sue poesie. (M.Cor.)

