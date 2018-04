Per gli appassionati spazio fuori salone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La prima volta della città murata di Soave e di Valeggio sul Mincio, oltre alla conferma di Bardolino sul Lago di Garda e naturalmente del centro storico di Verona. È Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly dedicato agli appassionati ed ai wine lovers, che prenderà il via venerdì 13 aprile e si concluderà domenica 15. Saranno tre giorni di degustazioni, eventi e piatti tipici che avranno come protagonista in ogni diversa sede i grandi vini veronesi: a Soave spazio all'omonimo vino bianco con diverse proposte (anche in...