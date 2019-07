Per gli 80 anni di Miss Italia prefinali a Venezia e diretta Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEA tempi della conduzione di Carlo Conti, ormai quindici anni fa, era diventato un tormentone: Per te Miss Italia continua, Per te Miss Italia finisce. Adesso, ad autoescludersi è La7: «Non continueremo con Miss Italia, per noi il rapporto finisce qui», ha detto ieri, alla presentazione dei palinsesti a Milano, il patròn Urbano Cairo. Solo che, a due mesi dall'ipotetica finale del concorso di bellezza, ancora non si sa quando si terrà la premiazione, in quale località avrà luogo, chi la condurrà e, soprattutto, da quale...