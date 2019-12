Per Gino & Michele 30 anni di formiche

L'INTERVISTA

Le formiche si incazzano sempre, anche dopo trent'anni. Possono riproporre vecchi hit, come «Signor Andreotti, come fa ad avere la coscienza sempre pulita? Non la uso mai», o virare nelle new entry esplose dal web, come «Un leghista torna a casa prima dal lavoro e scopre la moglie a letto con libro». Oppure giocare con l'evergreen di Walter Fontana, 1. Bentornati Gino & Michele con le loro Formiche stavolta in formato XL: in un unico volume, i due celebri autori di Zelig e Smemoranda (e non solo) hanno raccolto tutte le loro formiche dal 1990 al 2020, «trent'anni di comicità - spiega Michele anche a nome di Gino - con 8000 battute in un tomo pesantissimo, ma solo nel senso fisico, perché si ride tantissimo». E Il Formichetti di Gino & Michele - Dizionario delle Formiche 1990-2020 (Baldini+Castoldi 25,50 euro), è una enciclopedia della comicità, come il dizionario dei film del critico Mereghetti, che «ci aiuta a capire, attraverso questi 30 anni, cosa siamo diventati. E riderci su».

Il titolo è un programma. Che ha detto Mereghetti?

«Paolo è un amico storico: abbiamo passato estati ed estati in Grecia a litigare sulle sue recensioni. Noi grandi sostenitori di Sergio Leone, lui un po' meno. Quando l'hanno chiamato per chiedergli di prestarci questo gioco del formichetti, si è messo a ridere. Quindi era un sì».

Anche la copertina sfoggia la stessa grafica del dizionario. Con Marty Feldman in Frankestein junior.

«Perché è il Frankestein delle formiche, di tutte le formiche. Questa è una di quelle immagine che lasciano il segno nella contemporaneità. In questo periodo, poi, mettere mostri in giro funziona sempre. In politica in particolare».

Ma ci siete pure voi in quarta di copertina.

«Per pareggiare i conti col mostro! Due vecchi veri, ma credibili, tranquilli, che hanno messo nel cassetto ogni velleità. Io indosso una sciarpa da ex ballerino in pensione e Gino sembra il mio impresario».

Come nasce il Formichetti?

«Con Baldini era nata l'idea di creare una formicata generale. All'inizio eravamo perplessi, poi abbiamo scoperto che erano passati 30 anni dalle prime formiche. Così per il trentennale abbiamo messo insieme 1280 pagine, che sono uno sproposito. Ci è sembrato divertente».

L'uscita è perfetta: una strenna di Natale.

«Esatto! Costa meno di una sciarpa, è più divertente di un paio di guanti, rallegra le serate, è comunque un libro che si può regalare. Un dono che allunga la vita. La medicina ha ragione a dire che il riso fa bene alla salute, perché aiuta a stare meglio fisicamente Così la sera a letto, si prende il libro dal comodino, si leggono venti battute e si dorme sereni».

La comicità resta, la satira passa: parola di Gino.

«Sì, ci tiene molto: e ha ragione - continua Michele -. La satira ha grande forza, ma invecchia subito: se tra 10 anni vedi un pezzo di Crozza capisci che lui è un fenomeno, ma non ridi perché non hai più riferimenti. Una comicità alla Chaplin non ha età: anche a distanza di 50 anni, se rivedi le acrobazie dei Bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo ti pieghi dalle risate».

Dopo tante battute e risate, c'è ancora qualcosa che vi spiazza?

«Gente che ci spiazza ce n'è ancora, e non tutti fanno ridere. Le sardine mi hanno spiazzato, mi fanno riflettere. La cosa formidabile è non aspettarsi una cosa e ritrovarsela davanti che ti sposta di lato. Anche nel comico».

Cosa non vi fa ridere?

«Oggi? Niente, e tutto. Sono i due aspetti drammatici della realtà. Personalmente non mi piace la comicità mista alle durezze della realtà, faccio fatica ad accostare i due elementi».

Come avete organizzato queste 8000 battute?

«Sono trascritte e raccolte con una logica da dj. Come se fosse una compilation, si va ad orecchio. Poi abbiamo inserito anche le battute raccolte dal web. Alla fine senti come è cambiato il senso del comico in 30 anni».

Qualche battuta preferita?

«È veramente difficile. C'è questa presa a caso, la 7511, arriva dal web e dice: «Oggi 8 marzo i trans festeggiano mezza giornata». Oppure questa, «Tiro a campari», la trovi con venti firme diverse: nei social è difficile attribuire una firma perché tutto viene ripreso e rimischiato. Ogni cosa è molto più veloce, si legge, si ride ma si perde».

Coppia longeva la vostra: 40 anni insieme.

(risata) «Come nei matrimoni veri: quando ci si conosce ci si innamora, tutto è bello e meraviglioso, poi arriva il momento di stanca. Se si supera quel lunghissimo momento senza separarsi, alla fine si dice... ormai manca poco, chi ce lo fa fare?»

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA