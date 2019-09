CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Per darti una buona terapia, un medico deve avere sempre due solide gambe: la prima è la competenza. Se non ce l'ha, è meglio parlare col parrucchiere, che t'ascolta dieci volte di più. La seconda è l'umanità: se non ce l'ha, anche la sua competenza serve poco, in medicina ancor meno che in chirurgia. E comunque, quando è scarso in una delle due, un medico è sempre zoppo. Nella mia vita ho cercato medici che avessero competenza e umanità insieme: solo così sono davvero compagni di viaggio, quando la mèta è ritrovare la salute....