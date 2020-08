COMMERCIO

VENEZIA «Per uscire dalla crisi ci vogliono ricette speciali. È necessaria una convergenza fra la politica, le categorie e i sindacati: servono partecipazione, confronto e informazione».

A parlare è Umberto Sichiero, 78 anni, a suo tempo direttore dell'organizzazione Commercianti ed esercenti della provincia di Venezia e di Veneto Commerciale, l'uomo che dalla parte dei commercianti ha governato il post acqua alta del 1966.

«Si potrebbe promuovere dei crediti di garanzia sui fondi arrivati dai privati, dal Governo e dall'Europa - prosegue Sichiero - Non capisco come mai il sindaco non abbia ancora predisposto un tavolo comune fra categorie, sindacati e capigruppo a Ca' Farsetti Ogni categoria non deve pensare a se stessa, ma compattarsi con le altre, come abbiamo fatto noi nel 1966. Purtroppo però vedo atteggiamenti, condivisibili o meno, ma mai espressi in modo unitario».

POLITICA AUTOREVOLE

Sichiero ricorda i «personaggi di grandissima qualità», che rappresentavano il mondo politico ed imprenditoriale: Bruno Visentini, Gianni De Michelis, Mario Rigo, Giovanni Pellicani, Costante Degan, Augusto Premoli. «Il consiglio comunale espresse ben 5 ministri. Prima della mareggiata, Venezia ed il suo estuario contavano 150mila abitanti; Confcommercio aveva associazioni territoriali di categoria, con pullulare di attività e di mercato attivo. Già allora si paventava il depauperamento della rete commerciale, a causa di normative che andavano a liberalizzare le licenze. L'organizzazione ha tentato in tutti i modi di allungare la stagionalità, con antiquariato, fiere. C'erano autentici imprenditori veneziani, grande ristorazione ed hotellerie di prestigio. L'acqua alta del '66 è stata un gran danno anche morale. Per mesi si è dovuto ricostruire tutto. È scattato un grande orgoglio e soprattutto molte situazioni si sono risolte con crediti di garanzia. Le associazioni si sono compattate, ed abbiamo sostenuto la nascita di cooperative capaci di trattare con gli istituti bancari i crediti di garanzia per commercianti in grave difficoltà: una ricetta che sarebbe ancora valida per fronteggiare l'attuale crisi dopo la mareggiata di novembre ed il Covid».

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA