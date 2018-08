CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PER BALLAREL'agosto del King's Club di Jesolo inizia come meglio non potrebbe, con Dj Antoine (nella foto) ospite speciale domani 4 agosto 2018. Autore nel 2011 delle hit Welcome To St. Tropez e Ma Chérie, Dj Antoine ha partecipato in veste di giudice al talent show Deutschland sucht den Superstar, trasmesso dall'emittente televisiva tedesca Rtl, basato sui format di Pop Idol e American Idol, e che ha avuto tra le sue conduttrici Michelle Hunziker. Nel 2013 è entrato nella classifica Top 100 Djs della rivista Dj Mag al numero 68. Tra i suoi...