Per Arte e Musica l'ensemble Odhecaton

C'è un luogo in cui il Pelmo guarda la luna. In cui si respira il silenzio profondo della montagna. Una valle dove il verde è una macchia scura, solo a tratti interrotta da minuscole case di legno. I borghi incantati di Coi e Fornesighe, Costa e Casal da cui parte lo straordinario sentiero che in meno di due ore porta alla vetta del monte Ponta. Scarponi e clavicembalo, manoscritti antichi e zaino in spalla, Andrea Marcon (nella foto), direttore d'orchestra, sale qui appena può. «Mi ha sempre colpito questo luogo minuscolo, interamente...