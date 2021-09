Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il senso di una professione in cinque mini video. «Dobbiamo farli così nei luoghi del mondo in cui la connessione è incerta» spiega Lorenzo Cremonesi. Il luogo, nel dettaglio, è Kabul. L'inviato del Corriere della Sera, Premio Parise per il reportage, avrebbe dovuto rientrare in Italia alcuni giorni fa per ritirare di persona il sigillo del Premio per il reportage ispirato alla figura di Goffredo Parise nella finale pubblica di ieri al...