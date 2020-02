Per accedere allo spazio della sfilata a getto continuo a Brera, dieci ore di defilèe intervallate solo da esibizioni di skateboard, bisogna avere un orsetto verde: è l'invito per la collezione autunno-inverno 2021 disegnata per Benetton da Jean Charles de Castelbajac e presentata al Pelota di via Palermo a Milano. Un talismano, un simbolo di tenerezza e distensione nella difficile fase del marchio post Toscani. Ma la ribadita fiducia del signor Luciano e la prospettiva di una nuova paternità a 70 anni rendono leggera anche la sfilata più difficile. «Sono fiero di lavorare per Benetton - dice -. Io, come Luciano, non ho paura del futuro».

È difficile rappresentare un marchio in una fase in cui si intrecciano politica e attualità?

«Se ci fosse un problema di reputazione oggi non ci sarebbe tanta gente a vedere il prodotto. Io faccio il mio lavoro e lavoro per Benetton e per chi sta fuori e non trova un bel maglione a un prezzo ragionevole».

È stata per lei dolorosa la separazione tra Oliviero Toscani e Benetton?

«Sono amico con Oliviero da 50 anni, non entro nel merito della loro scelta e io resto amico di entrambi. Con Oliviero abbiamo lavorato insieme per 50 anni e lo faremo ancora. Per Benetton io oggi porto avanti un progetto che non è limitato alla singola collezione, è una visione globale di prodotto, merchandising, allestimento visual. Siamo solo all'inizio».

L'orsacchiotto è un po' il portafortuna di questa collezione. Serve anche a scacciare le polemiche?

«Quando ero piccolo studiavo in collegio. Avrei tanto voluto avere un orsacchiotto, amico immaginario, ma non era permesso. Oggi ho voluto questo orsetto come scelta distensiva. Viviamo in un mondo duro, in un periodo terribile. L'orsetto è un oggetto di tenerezza. Sinceramente, non ho tempo per le polemiche: io devo lavorare sodo. E vado dritto per la mia strada».

Qual è la cosa che ritiene essenziale del suo lavoro per il marchio trevigiano?

«Si chiama Demolution, rivoluzione democratica. Nella mia lunga carriera ho vestito Papi e star, ma avevo la frustrazione di non poter proporre un guardaroba di qualità ad un prezzo accessibile a tutti: con Benetton ho realizzato il sogno di una moda cool a prezzi popolari».

L'e-commerce vi sta aiutando o vi danneggia?

«L'e-commerce è una evoluzione dei meccanismi di vendita. Io la vedo positivamente, a patto di cambiare le regole del gioco. Ecco che le boutique non sono più il posto in cui fisicamente copro il capo, ma devono essere usate come un palcoscenico, per provocare esperienze. Negli anni Settanta la vetrina doveva osservare le quattro P (prodotto-prezzo-posizionamento-pubblicità). Oggi deve ispirarsi alle quattro E (emozione, esperienza, ecologia e e-commerce)».

Che rapporto ha con Luciano Benetton?

«Ogni progetto che ho in mente io lo condivido con lui, siamo un team. Di lui penso che sia un uomo che ha una visione molto carismatica e contemporanea della moda. E, come me, non ha paura del futuro».

Lei ha sempre sottolineato, in questa rinascita del marchio, l'apporto di Giuliana Benetton.

«La signora Giuliana è una donna eccezionale. Da lei ho imparato molto: condividiamo l'amore per la maglieria».

Benetton dal 2020 si apre al segmento home: lei ha disegnato anche i prodotti per la casa, oltre alla moda bimbo e alle maglie del rugby.

«Stiamo cercando di creare un marchio trasversale, in grado di replicare fantasie e colori in tutti gli ambiti. Una sfida che mi piace moltissimo».

Avete previsto la sostituzione di Oliviero Toscani?

«Al momento no. In azienda c'è una capacità di trasformare i miei sogni in realtà. Ci sono tanti ottimi professionisti in un periodo di transizione. Oggi lavoriamo con le forze vive dell'azienda».

Elena Filini

