Peppe Servillo dagli Avion Travel a Igor Stravinskij

TEATROComposta verso la fine della Grande Guerra da Igor Stravinskij in collaborazione con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz - mentre entrambi erano esuli in Svizzera - Histoire du soldat si ispira alle fiabe russe di Afanasiev e gioca su quel sostrato di incantamento e spiritualità che è anima irrinunciabile della grande letteratura russa. È una narrazione che non risparmia ironia, ma anche un viaggio introspettivo con spirito faustiano che scava nelle debolezze umane. La storia La vicenda narra di un soldato che, tornato a casa in...