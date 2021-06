Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Penso sia proprio meglio tenere la mascherina». Porta il suo nome l'azienda agricola di Maria Zanini, 73 anni, cittadina di Cavallino Treporti. L'attività familiare di Ca' Savio, sulla via Fausta, è gestita da questa intraprendente signora assieme al marito Armando e al figlio Mirco («senza kappa, normale»). Da domani via la mascherina? «No ciò, io la tengo, perché non siamo messi mica tanto bene, avremo lunghi mesi difficili...