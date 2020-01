Penso che tutti noi veneziani si vorrebbe che la massa di turisti che invade quotidianamente la città, come un inesorabile fiume in piena, fosse gestita. Penso ad un piano per rivitalizzare l'offerta turistica, diluendo le aree più congestionate, facendo conoscere palazzi e angoli celati. Un primo passo potrebbe essere quello di invogliare gli operatori turistici ad includere il Museo Navale nel giro della città. Non dimentichiamo che nel nostro Arsenale, già nel XII secolo, si armavano galere con un sistema di armamento navale simile al moderno processo a catena di montaggio con secoli di anticipo sulla prima rivoluzione industriale. Un passato di eccellenze storiche che abbiamo il dovere di ricordare e tramandare. Sulla via dell'Arsenale poi c'è Palazzo Grimani, unico e prezioso per la storia dell'arte veneziana, basterebbe spostarvi il Mappamondo di Fra Mauro o altre meraviglie che abbiamo in quantità nei magazzini per renderlo una meta obbligata. Così come è stato fatto con il Fondaco dei Tedeschi che, descritto come imperdibile dalle varie agenzie turistiche asiatiche, viene ora incluso in tutti i tour della città. Transitare per una calle piena di gente in compagnia di una moltitudine di persone toglie a Venezia il suo fascino, fare un giro in gondola incolonnati in una fila di gondole è altrettanto abbrutente. Il turista oggi vede la città-museo in poche ore, non visita nulla, comprende poco. Se spende soldi si accontenta di un servizio scarso e tornerà a casa ricordando solo di essere stato spolpato come un pollo. Diverso è invece vestirsi adeguatamente per andare a cena ad esempio all'Harry's bar, e poter cogliere le sfumature di un servizio e di una cucina che hanno reso questo locale un punto d'incontro per il mondo intero.

Invece anche qui, purtroppo, si assiste sempre di più a orde di visitatori in calzoni corti e scarpe da ginnastica, che entrano per bere un tè di corsa, fra una visita al Ponte di Rialto ed una al Ponte dei Sospiri, alle quattro del pomeriggio, perché richiamati dalla sua fama e sarà facile che ne rimangano delusi. Questo si applica a tutte le altre fasi della visita turistica a Venezia. Il Piano dovrà essere stilato da chi ne sa più di me, ci sono ditte di consulenza molto quotate a livello mondiale che potrebbero farlo. Un Piano per Venezia deve partire dalle cose che qui funzionano: la Biennale d'Arte, la Biennale d'Architettura, la Mostra del Cinema. Questi appuntamenti, noti in tutto il mondo, rendono la città viva per alcuni periodi dell'anno, che però sono troppo brevi. Occorre incrementarli, cominciando a sfruttare le strutture che abbiamo; come il bel campo di golf agli Alberoni. Basterebbe poco, forse solo dei premi adeguati ad attrarre i grandi giocatori (il finanziamento è molto facile perché da tutto il mondo pioverebbero contributi ad un Piano, se ci fosse.) Anche per il tennis a livello di Roland Garros e di Wimbledon sarebbe facile attrezzarsi. Con qualche azione come queste sarebbe facile ricominciare ad avere una Venezia. Tutto ciò con l'obiettivo di tornare a far vivere Venezia. Facciamo un Piano!

Mario Alverà

