Pensieri pericolosi nell'atelier di Cantet

Nell'atelier di Laurent Cantet i giovani picchiano duro. Con le parole, i pensieri, l'immaginazione, e con una rabbia che sembra non trovare sfogo. Ambientato a La Ciotat, la città provenzale in cui i Lumiere ripresero l'arrivo del treno, un tempo fiorente cantiere navale europeo ora vittima di una drammatica operazione di smantellamento, L'atelier segue un workshop estivo per ragazzi di varie etnie diretto da una scrittrice di gialli alla moda e un po' spocchiosa (Marina Fois). Come nei suoi lavori precedenti da Risorse Umane a La Classe ...