Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il peggio dell'epidemia da Covid 19. Ma 191 nuovi contagi in Veneto che portano a 4027 gli ammalati nella nostra regione alla data del 3 ottobre, demoliscono tante certezze. Eppure anche da questa drammatica situazione è possibile trarre qualche utile elemento di riflessione. È probabile che la ripresa dell'epidemia sia dovuta al fatto che si sia abbassato in ciascuno di noi il livello di attenzione perché inconsciamente crediamo che il coronavirus sia un rischio che non ci riguarda. Solo perché è un virus geograficamente lontano dalla nostra residenza. Statisticamente non idoneo a sterminare tutti. Colpisce vecchi, deboli e malati in percentuale insignificante, lo zero virgola dell'intera popolazione. Di conseguenza, i più forti sopravvivranno e a loro dovrebbero essere restituite tutte le necessarie libertà personali. L'urgenza dell'economia nel voler ripartire si muova in questa analoga logica. Questo modo di ragionare, a ben vedere, è lo stesso che si replica commentando gli incidenti stradali e tutte quelle circostanze pericolose dove le Istituzioni introducono regole e sbarramenti per salvare la vita. Invece molti italiani pensano che le regole valgano per i deboli e gli sfortunati, non per chi è forte e sicuro di sé. Gli incidenti capitano sempre agli altri. Invece quella dolce signora con la falce sorride gentilmente a tutti, intelligenti e imbecilli, poveri e ricchi, onesti e disonesti, credenti e atei. Per questo, nel prossimo 2021 di attenzioni e controlli che ci attendono prima di archiviare definitivamente il Covid 19, dobbiamo essere tutti più prudenti e rispettare le regole che ci vengono imposte per la nostra e altrui salute. Quello che non è mai successo in cinquant'anni potrebbe capitare domani, in barba a tutte le rassicuranti note statistiche. Perché se è vero che il nostro futuro riposa sulle ginocchia degli Dei, noi tutti abbiamo il dovere di fare quanto rientra nelle nostre possibilità, quindi obbedendo alle leggi, per contenere un destino altrimenti davvero feroce. Il mio è un appello rivolto a giovani e meno giovani che amano la vita associata, le feste, lo sport. Sacrifichiamo tutto oggi per poter riprendere la nostra abituale vita di relazione auspicabilmente prima dell'estate 2021. Non ci sono alternative. Meglio un sacrificio unico ma temporaneo piuttosto che uno stillicidio di aperture e chiusure che non offriranno mai la certezza che l'epidemia è definitivamente passata.

