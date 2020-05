L'hanno chiamata solution theatre, perché è una proposta per andare in scena, in sicurezza, ai tempi del Covid19. Andrea Pennacchi (nella foto) e Pippo Civati hanno lanciato a Padova una proposta operativa che punta a un ripensamento dello spettacolo dal vivo, un appello rivolto all'amministrazione della città e poi alla comunità nazionale. «Ben vengano gli aiuti dal MiBaCT e persino la Netflix del teatro è benvenuta scrivono l'attore e il politico/editore - auspichiamo tutti la nuova regolamentazione che provveda il settore cultura e spettacolo di tutele e diritti. Ma a noi preme anche il teatro, quello dal vivo. Quello per cui attori e pubblico respirano insieme nello stesso spazio, sfida terribile in tempo di pandemia e droplets». Il Pojana (sugli schermi di La7) dichiarano però di non volersi arrendere per alcuni motivi: perché il teatro «è fattore di coesione, memoria sociale, educazione e intrattenimento; dà da vivere a centinaia di migliaia di persone; è porta d'ingresso a un modo più alto di vivere». Pennacchi sottolinea come si possano prendere a modello gli allenamenti sportivi e le funzioni religiose. «Le messe ci stanno dando un regolamento su cui modellare una possibile ripartenza anche del teatro chiosa Dato che il teatro deriva da un rito sacro, il modello può funzionare». Così la proposta punta su eventi all'aperto in spazi attrezzati che la città mette a disposizione degli artisti in sicurezza. E rispetto alla proposta di un grande spazio metropolitano lanciata dal presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, Pennacchi è possibilista: «non so se esistano risorse, ma può esser stimolante, a patto che non vada a discapito della rete di piccoli teatri». Teatro Boxer e People la compagnia di Pennacchi e la casa editrice di Civati - vorrebbero proporre allora presentazioni volanti di libri: «un furgone elettrico con un equipaggio di tamponati arriva in un'area già attrezzata, con ingresso e uscita separati e posti distanziati, verso cui sono già convenuti spettatori che avevano prenotato online, in mascherina e guanti come nel 700 veneziano. L'intento è ripartire, presto. E infatti Pennacchi ha incontrato ieri il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio per capire la disponibilità della città.

Giambattista Marchetto

