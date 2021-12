LA SENTENZA

ROMA È diventata definitiva la condanna a otto anni di reclusione per riciclaggio inflitta dalla Corte d'appello di Venezia a Michele Brotini, 53 anni, il consulente finanziario fiorentino accusato di essersi occupato di investire parte dei proventi illeciti dell'allora boss della mala del Brenta, Felice Maniero.

La Corte di Cassazione ha rigettato, infatti, il ricorso presentato dai legali dell'imputato, finalizzato ad ottenere l'annullamento della sentenza emessa dai giudici veneziani nell'estate dello scorso anno. La Suprema corte ritiene che sia stato provato in modo incontestabile «il trasferimento di una massa ingente di capitali operata dai congiunti del Maniero, capitali destinati in parte a realizzare l'acquisto di beni immobili e di valore, per altra parte all'impiego in operazioni di investimento in Svizzera attraverso la persona del cognato del Maniero, il coimputato Di Cicco», a sua volta condannato a 4 anni di carcere con sentenza che però la Cassazione ha annullato qualche mese fa, disponendo un nuovo processo.

LA DENUNCIA

A denunciare i due è stato lo stesso Maniero il quale ha sostenuto che parte del suo tesoro, stimato complessivamente in circa 33 milioni di euro, sia stato fatto sparire.

La difesa di Brotini ha cercato invano di dimostrare che il consulente finanziario aveva semplicemente introdotto Di Cicco in una banca svizzera, in cui fu aperto il conto denominato Monastero. Secondo i giudici, invece, il suo ruolo fu organico all'attività di riciclaggio del denaro, tant'è che nel fascicolo del cliente sera specificato «Contattare Michele»: la dimostrazione che il broker aveva l'autorizzazione a visionare i conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA