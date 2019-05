PELLICOLE ITALIANE Arriva a Cannes il primo film italiano. Sta in Un certain

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PELLICOLE ITALIANEArriva a Cannes il primo film italiano. Sta in Un certain regard, il secondo Concorso: non dà Palme, ma il prestigio non manca. Il film è un lavoro di animazione, con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Andrea Camilleri. Lo firma Lorenzo Mattotti, un maestro disegnatore, bresciano di origine e laureato a Venezia. Il romanzo da cui è tratto è di Dino Buzzati. Il titolo è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, dura meno di un'ora e mezza, lascia una scia di colori accesi e una lunga serie di...