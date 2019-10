Pellicani: «Una legge per limitare le locazioni brevi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMO E RESIDENZAVENEZIA Fa discutere l'idea del sindaco Luigi Brugnaro di chiedere allo Stato un provvedimento legislativo che consenta di congelare i posti letto turistici per poi poterli gestire un po' come si fa con i pubblici esercizi. In questo modo, i gestori professionali per aprire un nuovo hotel potrebbero chiedere ad altre attività private, come le locazioni brevi, di poter acquisire (previo indennizzo) la loro potenzialità turistica in modo da restituire immobili alla residenza. IL DEPUTATONicola Pellicani, deputato veneziano...