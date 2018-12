Pellicani: «Carcere piccolo serve una nuova struttura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDILIZIA PENITENZIARIAVENEZIA Serve un nuovo carcere che sostituisca Santa maria Maggiore, troppo piccolo e obsoleto per gli scopi cui è stato realizzato. Il giorno di Natale il parlamentare del Pd Nicola Pellicani è andato in visita al carcere veneziano per sentire le voci di detenuti e personale penitenziario.«Ho trovato una struttura dignitosa, curata, ma decisamente obsoleta che a quasi cento anni, complessivamente inadeguata ad accogliere un carcere. Ho parlato con i detenuti e il personale di servizio, rilevando molti criticità. Si...