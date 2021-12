VOLONTARIATO

VENEZIA (L.M.) Nell'ultima uscita dell'anno, per promuovere la raccolta straordinaria di sangue a Pellestrina, l'Avis comunale di Venezia, ancora una volta, ha trovato come risposta la generosità dei pellestrinotti. In poche ore, nella mattinata, nella sede del distretto sanitario dell'isola, si sono presentati in 28 per rispondere all'appello e sottoporsi al prelievo per donare sangue. L'Avis Comunale di Venezia era presente con una delegazione guidata dalla presidente Patricia Springolo e dal tesoriere Mario De Marchi. Erano presenti (nella foto) anche l'infermiere professionale Mauro Zennaro, il segretario del gruppo Avis di Pellestrina Marino Boscolo, e il consigliere comunale, delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta che ha portato a tutti i presenti gli auguri di Natale, ringraziando i volontari per il loro impegno molto generoso e sempre costante. L'iniziativa è stata possibile grazie al servizio gratuito di numerosi volontari, sotto la guida del dottor Giancarlo Claudino, che ha curato il coordinamento medico infermieristico, anche lui, al paro di tutti i presenti, in servizio gratuito. Prezioso l'operato di tutti i volontari presenti con personale altamente qualificato. Ovviamente la pandemia e l'allarme Covid hanno comportato il rigido rispetto dei protocolli sanitari e dunque la necessità di far fronte a tutta una serie di accortezze. Tutto si è svolto in assoluta sicurezza e a conclusione della mattinata la soddisfazione è stata molta. L'Avis ha poi regalato a tutti i donatori e soci una borsa sostenibile per fare la spesa, una maglietta Avis e il calendario.

