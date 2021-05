Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PELLESTRINA(L.M.) L'inaugurazione di una via di Pellestrina intitolata a Raimondo Vianello sarà a settembre in concomitanza con la Mostra del cinema. E' questo l'obiettivo del coordinatore della proposta di intitolazione Giorgio Vianello, anima della sagra di Santo Stefano a Portosecco e ex presidente della municipalità del Lido e Pellestrina (2010-15) che proprio in quest'ultima veste aveva, per la prima volta, lanciato la proposta ora in...