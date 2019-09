CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PELLESTRINA(L.M.) «C'è carenza di sangue da donare mentre le richieste aumentano». Come il solito, Pellestrina ha risposto con grande generosità ed entusiasmo all'appello - richiesta, sempre più urgente, di donare sangue lanciato dall'Avis comunale di Venezia. Un gesto di grande sensibilità e di prezioso aiuto verso chi ha più bisogno. Ieri, in una mattinata settembrina, l'uscita al distretto di Pellestrina ha fruttato ben 30 sacche di sangue e 6 idoneità a diventare nuovi donatori. L'iniziativa ha fatto centro: tanta gente in coda per...