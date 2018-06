Pellestrina, festa per la Regata dei bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PELLESTRINAAffollatissima e avvincente regata di fine anno per i 200 studenti dell'istituto comprensivo Franca Ongaro e della scuola Loredan di Pellestrina. Grande successo soprattutto per i bambini di 6 anni, per la prima volta ammessi alle regate.È stata la trentottesima edizione della regata su caorline, promossa dalla locale Remiera Pellestrina del presidente Antonio Gavagnin in collaborazione con la scuola. Al termine della combattutissima gara, le imbarcazioni vincitrici sono state premiate, con le tradizionali bandiere, dal re del remo...