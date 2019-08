CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PELLESTRINAAndrea Bertoldini e Mattia Colombi hanno concesso il bis della regata del Redentore, replicando ieri sera la vittoria alla regata di Pellestrina, con il pupparino rosa. Mancavano per motivi burocratici Rudi e Mattia Vignotto, così come i fratelli Busetto e la coppia Andrea Ortica e Jacopo Colombi, ma è indubbio che Bertoldini-Colombi si candidano a favoriti alla Regata Storica, la prossima regata il primo di settembre. Mancando dopo almeno 20 anni le coppie ammazza regate, ovvero quelle troppo forti, la gara dei gondolini in Canal...